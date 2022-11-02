Москва, 2 ноября 2022, 16:41 — REGNUM В среду, 2 ноября, на форуме «Сообщество» в Москве состоялась дискуссия «Демократические и общественные институты в новой информационной и социокультурной реальности». Эксперты и иностранные гости обсудили внедрение цифровизации в работу общественных институтов, а также привели примеры реализованных кейсов.

Общественная палата РФ
Общественная палата РФ
Людмила Лис, ИА REGNUM

Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева подчеркнула, что запрос общества на цифровизацию не только существует, но и растет. По ее словам, «интерес к защите прав человека в виртуальном пространстве растет, это видно в том числе и по обращениям, которые мы получаем от граждан».

В свою очередь, генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов заметил, что граждане стали больше самовыражаться и объединяться для решения проблем, причем началось это еще несколько лет назад. Рассказывая в рамках дискуссии о платформе «Неравнодушный человек», он отметил, что неравнодушными людьми себя называет 86% населения РФ.

«Когда мы делали несколько лет назад одно из исследований мы изучали активизм в виртуальной среде. Мы проводили фокус-группы, собирали тех людей, которые только начинали становиться блогерами и смотрели их мотивацию. Оказалось, что действительно в тот момент все больше и больше наших граждан стали, во-первых, виртуально самовыражаться, начали образовываться сообщества вокруг этих активных граждан, плюс эти сообщества начали активно коммуницировать, объединяться для решения каких-то проблем, программ. Мы поняли, что это на самом деле тренд, за которым будущее», — сообщил эксперт.

Заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова продолжила обсуждение опыта РФ в цифровизации деятельности общественных институтов. По ее словам, «Россия идет по единственному верному правильному пути развития и внедрения цифровых технологий, все это делается всегда совместно с общественными институтами, институтами общественного контроля в первую очередь. Мы пониманием, что доверие — это первичный фактор внедрения этой системы».

В свою очередь, председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов привел положительный пример реализации данного подхода применительно к теме выборов.

«В этом году наши наблюдатели были в Сербии, Ливане, Конго, Сенегале, Кении, Анголе и мы действительно убедились, что наша система цифровизации электоральных процессов одна из сильнейших в мире», — подчеркнул эксперт.

Иностранным опытом проведения процессов цифровизации поделился Табе Гбиан, президент экономического и социального совета Бенина. Он подчеркнул, что цифровые технологии берут верх во всех направлениях

«Приоритет мы установили следующим образом — это прежде всего создание правовых рамок развития новых технологий с одной стороны, и с другой стороны развития доступа к развитым компьютерным сетям, чтобы эти оба направления деятельности способствовали и сплочению нашего общества, и развитию наших предприятий и нашего социального пространства», — выступил Табе Гбиан.

Помимо этого, спикеры привели пример процессов цифровизации, позволяющих соединить государство и общество, а также расширить функционал существующего инструмента. В частности, заместитель генерального директор АНО «Диалог» Юлия Полетаева рассказала о рейтинге органов федеральной власти в интернете, оценивающем общее качество работы ведомств. В первую тройку рейтинга, который составляется уже в третий раз, вошли Ростуризм, Минпросвещения и Росмолодежь. Кроме того, эксперт напомнила о портале Госуслуг и его нововведении — отдельной площадке для родителей с профильным контентом.