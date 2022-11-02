Москва, 2 ноября 2022, 16:41 — REGNUM В среду, 2 ноября, на форуме «Сообщество» в Москве состоялась дискуссия «Демократические и общественные институты в новой информационной и социокультурной реальности». Эксперты и иностранные гости обсудили внедрение цифровизации в работу общественных институтов, а также привели примеры реализованных кейсов.
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева подчеркнула, что запрос общества на цифровизацию не только существует, но и растет. По ее словам, «интерес к защите прав человека в виртуальном пространстве растет, это видно в том числе и по обращениям, которые мы получаем от граждан».
В свою очередь, генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов заметил, что граждане стали больше самовыражаться и объединяться для решения проблем, причем началось это еще несколько лет назад. Рассказывая в рамках дискуссии о платформе «Неравнодушный человек», он отметил, что неравнодушными людьми себя называет 86% населения РФ.
Заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова продолжила обсуждение опыта РФ в цифровизации деятельности общественных институтов. По ее словам, «Россия идет по единственному верному правильному пути развития и внедрения цифровых технологий, все это делается всегда совместно с общественными институтами, институтами общественного контроля в первую очередь. Мы пониманием, что доверие — это первичный фактор внедрения этой системы».
В свою очередь, председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов привел положительный пример реализации данного подхода применительно к теме выборов.
Иностранным опытом проведения процессов цифровизации поделился Табе Гбиан, президент экономического и социального совета Бенина. Он подчеркнул, что цифровые технологии берут верх во всех направлениях
Помимо этого, спикеры привели пример процессов цифровизации, позволяющих соединить государство и общество, а также расширить функционал существующего инструмента. В частности, заместитель генерального директор АНО «Диалог» Юлия Полетаева рассказала о рейтинге органов федеральной власти в интернете, оценивающем общее качество работы ведомств. В первую тройку рейтинга, который составляется уже в третий раз, вошли Ростуризм, Минпросвещения и Росмолодежь. Кроме того, эксперт напомнила о портале Госуслуг и его нововведении — отдельной площадке для родителей с профильным контентом.