Москва, 2 ноября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В среду, 2 ноября, на форуме «Сообщество» в Москве состоялась дискуссия «Демократические и общественные институты в новой информационной и социокультурной реальности». Эксперты и иностранные гости обсудили внедрение цифровизации в работу общественных институтов, а также привели примеры реализованных кейсов.

Людмила Лис, ИА REGNUM Общественная палата РФ

Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева подчеркнула, что запрос общества на цифровизацию не только существует, но и растет. По ее словам, «интерес к защите прав человека в виртуальном пространстве растет, это видно в том числе и по обращениям, которые мы получаем от граждан».

В свою очередь, генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов заметил, что граждане стали больше самовыражаться и объединяться для решения проблем, причем началось это еще несколько лет назад. Рассказывая в рамках дискуссии о платформе «Неравнодушный человек», он отметил, что неравнодушными людьми себя называет 86% населения РФ.

«Когда мы делали несколько лет назад одно из исследований мы изучали активизм в виртуальной среде. Мы проводили фокус-группы, собирали тех людей, которые только начинали становиться блогерами и смотрели их мотивацию. Оказалось, что действительно в тот момент все больше и больше наших граждан стали, во-первых, виртуально самовыражаться, начали образовываться сообщества вокруг этих активных граждан, плюс эти сообщества начали активно коммуницировать, объединяться для решения каких-то проблем, программ. Мы поняли, что это на самом деле тренд, за которым будущее», — сообщил эксперт.

Заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова продолжила обсуждение опыта РФ в цифровизации деятельности общественных институтов. По ее словам, «Россия идет по единственному верному правильному пути развития и внедрения цифровых технологий, все это делается всегда совместно с общественными институтами, институтами общественного контроля в первую очередь. Мы пониманием, что доверие — это первичный фактор внедрения этой системы».

В свою очередь, председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов привел положительный пример реализации данного подхода применительно к теме выборов.

«В этом году наши наблюдатели были в Сербии, Ливане, Конго, Сенегале, Кении, Анголе и мы действительно убедились, что наша система цифровизации электоральных процессов одна из сильнейших в мире», — подчеркнул эксперт.

Иностранным опытом проведения процессов цифровизации поделился Табе Гбиан, президент экономического и социального совета Бенина. Он подчеркнул, что цифровые технологии берут верх во всех направлениях

«Приоритет мы установили следующим образом — это прежде всего создание правовых рамок развития новых технологий с одной стороны, и с другой стороны развития доступа к развитым компьютерным сетям, чтобы эти оба направления деятельности способствовали и сплочению нашего общества, и развитию наших предприятий и нашего социального пространства», — выступил Табе Гбиан.

Помимо этого, спикеры привели пример процессов цифровизации, позволяющих соединить государство и общество, а также расширить функционал существующего инструмента. В частности, заместитель генерального директор АНО «Диалог» Юлия Полетаева рассказала о рейтинге органов федеральной власти в интернете, оценивающем общее качество работы ведомств. В первую тройку рейтинга, который составляется уже в третий раз, вошли Ростуризм, Минпросвещения и Росмолодежь. Кроме того, эксперт напомнила о портале Госуслуг и его нововведении — отдельной площадке для родителей с профильным контентом.