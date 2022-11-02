Москва, , 17:28 — REGNUM Более 8,7 тысяч учеников 5−8 классов — школьников арктических регионов России стали участниками программы «Дети Арктики». По программе Минвостокразвития РФ дети смогли отдохнуть на российских курортах Черноморского побережья, Азовского, Каспийского и Японского морей, а также в Адыгее и на Кавказе. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Детский отдых Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

Путёвка и проезд в две стороны по программе «Дети Арктики» оплачивались из федерального бюджета. Из-за возникшей экономии транспортных расходов в оздоровительных лагерях отдохнули на 2 тыс. детей больше, чем планировалось изначально.

Отмечается, что из федерального бюджета на программу было направлено 423,9 млн рублей. В Арктическом регионе она действует с 2022 года, и ежегодно на неё будет выделяться 450 млн рублей. Каждый год по программе на отдых смогут выезжать около 6 тысяч подрастающих северян — учащиеся пятых-восьмых классов, проживающие и обучающиеся на территориях Арктической зоны: в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, на Новой Земле, в Приморском, Мезенском, Онежском, Лешуконском и Пинежском районах.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе заседания комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики завил, что арктические регионы России в 2022 году не выбрали субсидию на реализацию детского отдыха в связи с тем, что заложенные изначально средства предусматривали авиаперелеты, по объективным причинам авиаперелеты на юг не состоялись, поэтому дети поехали отдыхать на поездах, что вышло дешевле.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по строительству в Дагестане курорта «Каякент» и всероссийского детского центра «Дагестан».

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