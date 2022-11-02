Махачкала, , 16:37 — REGNUM Государственный академический ансамбль танца Республики Дагестан «Лезгинка» с начала спецоперации на территории б. УССР неоднократно выступал перед военнослужащими и жителями Донбасса, ополченцами и ранеными в госпиталях. За поддержку защитников Родины артисты ансамбля удостоены благодарности главы Дагестана Сергея Меликова.

Ансамбль «Лезгинка» Lezginka.com

Он поблагодарил артистов за выступление с концертами в Донбассе и вручил орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» балетмейстеру-постановщику ансамбля «Лезгинка» Нелли Мусаевой. За долгие годы работы в коллективе она поставила для его артистов 98 номеров. Ранее Сергей Меликов оказал содействие в строительстве «Дома «Лезгинки» и подарил ансамблю автобус для гастролей.

Как напомнили в пресс-службе главы Дагестана, для прославенного ансамбля поездка в Донбасс — не первая в зону боевых действий. За многие годы коллектив дал 73 концерта на передовой, в госпиталях для раненых в Ханкале, Моздоке, Ростове, Москве и других городах.