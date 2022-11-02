Херсон, , 16:36 — REGNUM В Херсоне слышны взрывы, сообщил 2 ноября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, в течении ночи с 1 на 2 ноября киевская армия выпустила по Херсону 24 ракеты HIMARS. 21 ракета была сбита подразделениями ПВО, 3 ракеты сошли с траектории и упали в воду в районе Антоновского моста.

Кроме того, ранее в экстренных службах региона сообщили об обстреле из стрелкового оружия буксира, перевозившего жителей Херсона через Днепр.