Херсон, 2 ноября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Херсоне слышны взрывы, сообщил 2 ноября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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Как сообщалось ранее, в течении ночи с 1 на 2 ноября киевская армия выпустила по Херсону 24 ракеты HIMARS. 21 ракетабыласбита подразделениями ПВО, 3 ракеты сошли с траектории и упали в воду в районе Антоновского моста.

Кроме того, ранеев экстренных службахрегионасообщили об обстреле из стрелкового оружия буксира, перевозившего жителей Херсона через Днепр.