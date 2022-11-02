Санкт-Петербург, 2 ноября, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Задержанные по делу о получении взятки в 2 млн рублей начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики и старший следователь СУ УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга будут уволены из органов внутренних дел, если их вина будет доказана, сообщили 2 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Надевают наручники

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 ноября сотрудники управления Собственной Безопасности (СБ) ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали коллег по делу по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а также адвоката по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор на вымогательство взятки от сожительницы мужчины, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, по делу, находящемуся в производстве старшего следователя, за избрание ему меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

«Все участники преступной схемы задержаны, собранные оперативниками материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», — уточнили в Главке МВД, добавив, что их руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.