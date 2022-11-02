Симферополь, , 16:34 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выступил с предложением упорядочить меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей для всех субъектов Российской Федерации. Об этом он заявил на совещании о проблемных вопросах городского округа Саки и Сакского района 2 ноября.

Сергей Аксёнов Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

«Важно, чтобы меры поддержки участников специальной военной операции, в том числе призванных в рамках мобилизации, и их семей были упорядочены для всех субъектов», — пояснил Аксёнов.

Он добавил, что соответствующие предложения и законодательные инициативы планируется внести на федеральный уровень в ближайшее время. Речь идёт, в частности, о вопросах трудоустройства, поступления вне очереди в дошкольные учреждения, материальной помощи.

Отметим, что с начала специальной военной операции российские регионы приняли целый ряд мер поддержки для участников СВО и членов их семей. При этом решение о мерах и объёмах помощи каждый регион принимает самостоятельно.