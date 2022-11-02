Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM Задержанные в Петербурге за взятку подполковник юстиции, начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики и майор юстиции, старший следователь СУ УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга, а также адвокат вымогали 2 млн рублей у сожительницы обвиняемого в незаконной банковской деятельности, сообщили 2 ноября в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по версии следствия, подозреваемые вступили в сговор на вымогательство взятки от сожительницы обвиняемого в незаконной банковской деятельности, по уголовному делу, находящемуся в производстве старшего следователя, за избрание фигуранту меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

«Адвокат, действуя согласно отведенной ему роли в преступлении, потребовал взятку в сумме 2 млн рублей за избрание данной меры пресечения от женщины, которая согласилась с требованиями, однако затем обратилась в УСБ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с заявлением о вымогательстве взятки», — уточнили в ГСУ СКР по Петербургу.

Первый пошел на сотрудничество со следствием адвокат, которого правоохранительные органы задержали во время получения муляжа 2 млн рублей взятки 1 ноября. После чего он передал из полученной суммы 1,8 млн рублей следователю, которая также была задержана и пошла на сотрудничество со следствием и 2 ноября передала полученную сумму в здании следственного управления УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга своему начальнику отдела.

«Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения», — подытожили в ГСУ.

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