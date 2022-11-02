Санкт-Петербург, 2 ноября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В октябре 2022 года в Санкт-Петербурге ввели на 61,5 тыс. кв. метров жилья больше, чем за тот же месяц в 2021 году. Это следует из сообщения городского комитета по строительству.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

За прошедший месяц строители ввели в эксплуатацию 353,3 тыс. кв. метров жилья. Это 160 домов на 8341 квартиру.

Больше всего жилья в октябре текущего года ввели в Приморском районе, практическим половину от общего объёма (165 тыс. кв. метров). Там выдали ключи от 4647 квартир в семи домах. На второе место вышел Выборгский район (67 тыс. кв. метров), а третью строчку занял Фрунзенский (56,7 кв. метров).

Отметим, что, по итогам октября прошлого года лидером также был Приморский район. Второе место год назад досталось Красносельскому району, а третье — Невскому.