Москва, , 16:27 — REGNUM Уровень конкуренции при проведении закупок в России заметно снизился. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил замглавы Минфина РФ Алексей Лавров в ходе круглого стола в Совфеде.

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«У нас сейчас в среднем на одну процедуру 2,8 заявки. Обычно у нас этот показатель всегда был устойчиво выше 3, а в лучшие времена достигал 3,5. Мы видим увеличение закупок у единственного поставщика», — сказал он.

По его словам, в 2021 году доля закупок у единственного поставщика составляла 17%, в 2022 году — 24%.

«Рост все-таки очевиден. Примерно такие же пропорции были в первый пандемийный год, когда с 14% до 20% подскочила, потом начала доля стабилизироваться и в прошлом году снизилась до 17%», — пояснил Лавров.

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