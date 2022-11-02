Сочи, Краснодарский край, 2 ноября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Российское вооружение должно непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным, заявил 2 ноября президент России Владимир Путин на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооружённых сил.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Вооружение должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным», — сказала глава государства.

По его словам, для этого необходимо обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков.

«Конкуренция важна вообще и всегда для эффективной работы экономики, но в данном случае это имеет особое значение», — подчеркнул Владимир Путин.

Он также коснулся вопроса экипировки военнослужащих, отметив, что каждый её элемент должен прорабатываться с учётом «мнения тех, кто непосредственно использует эту экипировку, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой она создавалась».

Президент подчеркнул, что это касается и снаряжения, и медицинских аптечек, и «любых других предметов, которые, возможно, на первый взгляд кажутся незначительными».