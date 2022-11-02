Путин заявил о необходимости непрерывно совершенствовать российское оружие
Сочи, Краснодарский край, 2 ноября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Российское вооружение должно непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным, заявил 2 ноября президент России Владимир Путин на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооружённых сил.
«Вооружение должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным», — сказала глава государства.
По его словам, для этого необходимо обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков.
«Конкуренция важна вообще и всегда для эффективной работы экономики, но в данном случае это имеет особое значение», — подчеркнул Владимир Путин.
Он также коснулся вопроса экипировки военнослужащих, отметив, что каждый её элемент должен прорабатываться с учётом «мнения тех, кто непосредственно использует эту экипировку, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой она создавалась».
Президент подчеркнул, что это касается и снаряжения, и медицинских аптечек, и «любых других предметов, которые, возможно, на первый взгляд кажутся незначительными».