Ставрополь, , 16:23 — REGNUM Власти Ставропольского края намерены включить беременных жён мобилизованных граждан в список получателей поддержки от региона. Им будут полагаться выплаты, сообщил губернатор края Владимир Владимиров по итогам состоявшегося заседания краевого межведомственного штаба по поддержке призванных в рамках частичной мобилизации ставропольцев и их семей.

Беременная (сс) Suhyeon Choi

«Планируем начать выплаты женщинам, которые сегодня находятся в родильных домах, чьи мужья были призваны в рамках частичной мобилизации. Скоро будет разработан соответствующий законопроект. Оперативно внесем его в краевой парламент», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее в Ставропольском крае был подписан указ о мерах поддержки семей земляков, принимающих участие в специальной операции на территории б. УССР. В частности, было решено освободить их от платы за посещение детьми детских садов, предоставлять им право в первоочередном порядке устраивать детей в детские дошкольные учреждения, установлены также и другие льготы.