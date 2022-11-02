Одесса, Украина, 2 ноября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Киев «не давал письменных гарантий о неиспользовании зерновой сделки в целях наркотрафика», написал 2 ноября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Так он прокомментировал сообщение об обнаружении в порту Одессы крупной партии наркотиков.

Ранее в местной таможне заявили, что в ходе проверки контейнеров со шлаком, пришедших из Южной Америкии, было обнаружено почти 4 кг наркотика «в пересчете на чистое вещество».