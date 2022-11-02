Париж, 2 ноября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, который хочет проявить твердость, заявил, что на 20% выросло число депортаций нелегальных мигрантов, передает BFM TV.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

«Хочу сказать, что в этом году у нас на 20% больше числа депортаций, по сравнению с 2021 годом», — заявил глава МВД Франции.

«Это явно не идеальный результат, но у нас отношения с этими странами, и я уверен, что мы сможем достичь 100%, которые требует президент», — пояснил Жеральд Дарманен.

«Нам нужна интеграция через работу (…) и положить конец незадекларированной работе. Нам нужна прагматичная миграция, нужно пересмотреть список рабочих мест, потому что в некоторых областях есть потребности», — пояснил глава МВД Франции, добавив, что хочет «учредить обязательный экзамен по французскому языку».

Как сообщало ИА REGNUM, министр культуры Франции Рима Абдул Малак «осуждает как по существу, так и по форме» действия активистов-экологов, которые нападают на картины.