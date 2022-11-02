Лос-Анджелес, США, 2 ноября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Кинокомпания Disney и студия 20th Century выложили в Сеть второй трейлер фильма режиссёра Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Видео было опубликовано 2 ноября на YouTube-канале проекта.

Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания Иные миры

В новом ролике зрители могут видеть уровень компьютерной графики, которую продемонстрирует сиквел «Аватара». Авторы картины показали несколько экшн-сцен, действие которых происходит в разных местах планеты Пандора.

Напомним, премьера ленты «Аватар: Путь воды» состоится в США 16 декабря 2022 года. В реализации проекта участвуют Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Кейт Уинслетт, Стивен Лэнг и другие известные голливудские актёры.