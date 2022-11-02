Симферополь, 2 ноября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Камера для В. Зеленского в Крыму давно готова. Так отреагировал советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков на заявление главы киевского режима о намерении посетить полуостров.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Ждем. Камера давно готова», — написал 2 ноября в телеграм-канале Крючков.

Ранее глава киевского режима В. Зеленский в интервью чешскому телевидению заявил, что намерен поехать в Крым, чтобы «увидеть море».