Бухарест, 2 ноября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Представители Управления по борьбе с организованной преступностью Румынии (DIICOT) приступили к обыскам в нескольких офисах Сената (верхней палаты парламента) страны. Об этом 2 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По предварительной информации, речь идет о проверках личных данных восьми сотрудников, которые в период с 2015 по 2022-й годы незаконно получили 163 кредита на общую сумму в 6 млн леев ($1,2 млн). Как утверждают следователи, большинство из предоставленных для кредитных структур справок и других документов, могли быть фальшивыми.

Согласно официальным данным, никаких перебоев в работе высшего законодательного органа Румынии в связи с акцией DIICOT нет.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о реализации очередного плана по борьбе с коррупцией.