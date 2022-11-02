Азнакаево, , 17:02 — REGNUM В городе Азнакаево ведется прокурорская проверка после поступивших жалоб на грубое обращение с детьми в одном из дошкольных учреждений. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служьа прокуратуры РТ.

Детский сад Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Надзорное ведомство отреагировало на появившееся в соцсетях видео, в котором воспитатели в грубой форме ведут себя с детьми.

К проверке привлечены специалисты органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

ИА REGNUM ранее передавало, в Татарии на прогулке воспитатель детсада нанесла несколько ударов руками двухлетней девочке. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело.

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