Саранск, 2 ноября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. В Мордовии апробировали пилотный проект «Здравствуй, мама» и уже промежуточные итоги говорят о снижении прерываний беременности без медицинских показаний. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщила член Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Наталья Москвитина на форуме «Сообщество».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Новорожденный ребёнок

По её словам, эффективность доабортного консультирования выросла с 27,4% до 46%. »Это значит, что доброжелательность врачей влияет на решение об аборте», — отметила Москвитина.

Она обратила внимание, что за три года в Мордовии выросло количество беременных женщин, прошедших доабортное консультирование с 1091 в 2019 году до 1182 в 2021 году. В 2021 беременность сохранили 324 женщины, что на 101 женщину больше, чем в 2019 году. Эффективность доабортного консультирования составила 27,4%. За 9 месяцев 2022 года доабортное консультирование прошли 89,2% от обратившихся на аборт женщин. Беременность сохранили 46%.

Алгоритм в рамках проекта «Здравствуй, мама» разрабатывали федеральные эксперты: врачи, перинатальные психологи, а также волонтёры, поддерживающие женщин в ситуации репродуктивного выбора. В его основе заложены принципы дружелюбного и уважительного отношения к беременной пациенткой. Так, согласно новому алгоритму врач не должен предлагать пациентке прерывать беременность без медицинских показаний, а также обязательно поздравляет её с беременностью. Новому сценарию обучили мордовских врачей.