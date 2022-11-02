Кронштадт, Санкт-Петербург, 2 ноября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Кронштадте за 145 млн рублей хотят построить общественное пространство «Улица героев Z», соответствующую заявку в фонд президентских грантов подал международный благотворительный фонд «Кронштадтский морской собор во имя святителя Николая Чудотворца».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Город Кронштадт. Кронштадтское доковое адмиралтейство

Как пояснили авторы инициативы, «Улица героев Z» — это социально-патриотический проект, направленный на увековечивание имен и беспрецедентного подвига жителей России, удостоенных звания Героя Российской Федерации и награжденных медалью «Золотая Звезда».

«Не только военнослужащие, участвующие в военной спецоперации [на территории бывшей УССР], представленные к высоким государственным наградам займут достойное место в новой экспозиции, но обычные мирные жители, обеспечивающие надежный тыл военным и поступившие как настоящие герои с большой буквы», — говорится в описании проекта.

Фонду необходимо 74,7 млн от 144,9 млн рублей — полной стоимости реализации проекта. Открытое общественное патриотическое пространство планируют разместить на исторической территории Кронштадтского докового адмиралтейства. Там будут установлены стелы Героям специальной военной операции (СВО), мультимедийные экраны, на которых будет отображена информация по специальной военной операции, истории героев и карта боевых действий, а также создана выставка трофейной техники.

«Эта большая площадка даст возможность всем посетителям ознакомиться с современной правдивой трактовкой целей и задач СВО, новыми героями РФ и трофейной техникой», — пояснили авторы заявки.

Заявка находится на независимой экспертизе.