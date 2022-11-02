Рим, , 16:14 — REGNUM Часть новой итальянской правящей коалиции хочет заморозки конфликта на территории б. УССР, с этим и связано промедление в поставках оружия в Киев, написал 2 ноября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони Quirinale.it

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Ранее итальянские СМИ сообщили, что очередная партия оружия для Киева будет отправлена из Рима позже, чем ожидалось. По официальной версии, новое правительство хочет проверить, как поставки скажутся на обороноспособности их страны и что именно требуется ВСУ в первую очередь.

«Предыдущий «пакет помощи» был согласован еще в бытность премьер-министром [Марио] Драги. При [новом премьере Джордже] Мелони, которая публично клялась в верности НАТО, сразу начались проблемы, что увязывают с тем, что часть правящей коалиции, куда входят Берлускони и «фанат Путина» Сальвини, выступает за заморозку войны [на территории б. УССР] и хотят подтолкнуть шайку Зеленского к переговорам», — отметил Рожин.

Власти ЕС будут подталкивать Рим отправлять оружие быстрее, чтобы оно поступило в Киев еще до начала зимы, когда ожидается наступление российской армии на ряде направлений, добавил эксперт.