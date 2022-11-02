Астана, , 17:37 — REGNUM Казахстан косвенно попадает под удар, потому что его товарооборот плотно завязан на Россию. Об этом заявил эксперт-экономист Арман Бейсембаев, передаёт «Zakon. kz».

Ленобласть берет под контроль «мусорную» логистику Пресс-служба администрации ЛО

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По его словам, Россия изначально позиционировала себя как крупнейший логистический хаб на территории СНГ — заводила к себе большое количество иностранных компаний, которые больше нигде на постсоветском пространстве не открывали своих представительств.

«После 24 февраля 2022 года ситуация сильно поменялась. Пошел резкий отток этих компаний с российского рынка, и мы оказались без импортной продукции. Да, закуп продовольствия продолжается, но надо понимать, что это складские запасы, которые рано или поздно закончатся», — отметил собеседник.

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Эксперт подчёркивает, что из-за нарушения логистики, шедшей через Россию в страны Туркестана, сейчас Казахстан вынужден в авральном порядке перестраивать всю экономику на новые логистические цепочки.

«Наша страна теперь выходит напрямую на Китай, Европу, на те страны, которые ранее работали с Россией. Но проблема в том, что этим зарубежным компаниям невыгодно работать в обход России и напрямую с Казахстаном», — констатировал Бейсембаев.

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