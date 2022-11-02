Симферополь, 2 ноября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Более 130 объектов, ранее принадлежавших недружественным государствам или гражданам таких государств, передано в собственность Республики Крым. Об этом 2 ноября сообщил в телеграм-канале спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Депутаты утвердили изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года №2085−6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым». Поправками дополняется перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации», — сообщил Константинов.

Он уточнил, что в общей сложности под национализацию попало более 130 объектов, которые относятся к ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «Новацентр К», ООО «Модуль ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив». Перечень имущества, подлежащего национализации, будет пополняться.

Спикер Госсовета подчеркнул, что данная мера является актом справедливости — нельзя допустить, чтобы пособники нацистского киевского режима получали доходы в российском Крыме.

«Намного честнее, справедливее будет наделять жильём и недвижимостью наших защитников, которые сегодня рискуют своими жизнями на фронтах СВО», — подчеркнул Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал первые предприятия, которые будут национализированы. Он подчеркнул, что трудовые коллективы будут сохранены.