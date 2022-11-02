Москва, , 16:13 — REGNUM Блогеры и пользователи соцсетей компании примут участие в тематическом челлендже, ответят на вопросы в квизе и насладятся музыкой разных народов России.

VK Дарья Драй, ИА REGNUM

VK запускает активности, приуроченные ко Дню народного единства 4 ноября. Они помогут пользователям напомнить, насколько самобытен каждый из народов России, как многообразны их языки, традиции и жизненные уклады. И в то же время почувствовать, что несмотря на различия, нас всех объединяет любовь к своей стране, истории и близким, которые могут жить в разных уголках нашей огромной и уникальной родины.

В преддверии праздника в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники запустится тематический квиз. Пользователям предстоит угадать, каким народностям принадлежат разные фразы, блюда и традиции, — найти викторину можно будет в постах сообществ VK Праздники ВКонтакте и в Одноклассниках.

В VK Клипах блогеры опубликуют видео на знание языков народов России. Что значит «мин сине яратам» на татарском или «кыргын-ачай» на тувинском, — предложить свою версию перевода пользователи смогут в комментариях к клипам. Найти ролики можно будет в подборке «Народные языки».

VK Музыка и VK Праздники подготовили специальный плейлист «Держаться корней» с этническими песнями из разных уголков России. Его можно будет найти в разделе «Собрано редакцией» в сервисе VK Музыка.