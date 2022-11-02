София, 2 ноября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В городе Благоевграде на юго-западе Болгарии правоохранители изъяли рекордную партию контрафактных табачных изделий. Об этом 2 ноября сообщает софийская информационная служба News. bg.

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По предварительным данным, в ходе спецоперации было конфисковано 630 блоков сигарет и более 900 кг листового табака. Предполагается, что соответствующий товар планировался к отправке в Западную Европу.

Ведется следствие.

Напомним, ранее действующее правительство Болгарии объявило о начале «беспрецедентной борьбы» с контрафактной продукцией.