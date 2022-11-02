Ставрополь, , 16:12 — REGNUM В Ставропольском крае задержан местный житель, планировавший теракт на одном из объектов органов власти. Деятельностью задержанного управляли киевские националисты. Однако попытка совершить поджог была пресечена сотрудниками ФСБ, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

Террорист Иван Шилов © ИА REGNUM

Как установлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, житель города Ставрополя действовал по заданию представителей националистической организации киевского режима. Его задачей было совершение поджога одного из административных зданий на территории края. Подозреваемый изготовил самодельное зажигательное устройство и хранил его в тайнике в лесу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о террористической деятельности и о приготовлении к совершению террористического акта.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября была задержана группа сторонников киевских националистов, готовившая теракт на административном объекте в Ставропольском крае.

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