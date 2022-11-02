Рыбинск, Ярославская область, 2 ноября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области во дворе дома № 8 по улице 9 мая грузовик с песком провалился в колодец. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали очевидцы.

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«Привёз песок, поехал выгружать его и ушёл под плиты. На грохот сбежались водители рядом стоящих машин, быстро отъехали с парковки. Наши дворы ремонтировали чуть больше пяти лет назад», — рассказала жительница Рыбинска.

Из-за ЧП у жителей ближайших домов отключили отопление и горячую воду. Сейчас на месте работают аварийные службы.