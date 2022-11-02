Москва, 2 ноября 2022, 16:09 — REGNUM Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) подвело итоги этапа экспертной оценки и сформировало шорт-лист конкурса «Молодёжная столица России». По результатам работы жюри финалистами стали 7 городов: Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула. В течение ноября с каждым из городов, попавших в финал, молодые россияне смогут познакомиться поближе в эфире супершоу «Молодёжная столица России» во ВКонтакте, чтобы определиться за кого отдать голос на этапе народного голосования.

Молодые люди
Молодые люди
Дарья Драй, ИА REGNUM

Город, который станет Молодёжной столицей России в 2023 году, получит право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодёжи, в том числе федерального грантового конкурса. Город-победитель получит авторскую медиастратегию для своего продвижения в течение 2023 года, а также методическую и экспертную поддержку от Росмолодёжи для реализации заявленных проектов. Кроме того, в Молодёжной столице России будет возведён арт-объект — её символ — или комплекс объектов, состоящий из элементов благоустройства городской среды или элементов уличного досуга.

«Статус Молодёжной столицы России позволит городу-победителю не только стать образцом для подражания в 2023 году, но и обратить внимание россиян на инновационные подходы в реализации проектов молодёжной политики. Мы проводим конкурс впервые — и в этом плане на городе, которые получит такой статус в 2023 году, на наших коллегах из региона, можно сказать, двойная ответственность. Ведь именно им при нашей активной поддержке во многом предстоит задать планку для подобного конкурса. А само появление статуса Молодёжной столицы в нашей стране — бесспорно знаковое на федеральном уровне явление в нашей сфере», — рассказала журналистам руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Программу городов-номинантов на 2023 год оценивали по 5-балльной шкале. Во-первых, учитывалась содержательность и проработанность программ мероприятий на 2023 год. Во-вторых — креативность, инновационность и уникальность решений для молодёжи, интеграция уникальных городских традиций. Важными критериями также стали реалистичность и исполнительность (наличие ресурсов и опыт команды в проведении событий федерального уровня), масштаб и информационная открытость, а также художественная выразительность, которая отражается в целостности визуальной концепции, креативных стилистических решениях и медиапродуктах.

В состав жюри конкурса вошли команда Росмолодёжи (руководство агентства и структурных подразделений), эксперты в сфере государственной молодёжной политики (государственные, политические и общественные деятели, заслуженные работники отрасли, молодые лидеры), представители бизнеса, специалисты в сфере городского управления (урбанисты, архитекторы, дизайнеры и те, чья деятельность направлена на городскую среду), специалисты в сфере медиа (блогеры и журналисты), а также специалисты в сфере культуры и искусства.

«Давно пора развеять миф, что жизнь кипит только в Москве. Получить титул «Молодёжной столицы России» — вызов для всех талантливых, креативных и амбициозных из регионов. Мы видим, как энергия молодости и желание качественных изменений может созидать и трансформировать. Уверен, конкуренция между классными региональными командами будет не слабая», — отметил эксперт конкурса, руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Второй этап конкурса включает в себя экспертные визиты членов жюри в города-финалисты и народное голосование. Россияне смогут подробно познакомиться с культурой и туристическими особенностями городов, их молодыми жителями и теми, кто работает на благо молодёжи благодаря специальному ток-шоу, которое выйдет в официальном аккаунте Росмолодёжи ВКонтакте. Всего в период с 7 по 23 ноября запланировано 8 выпусков шоу, по одному о каждом из финалистов и одна финальная баттл-серия, в эфире которой начнется народное голосование. Оно пройдёт в период с 23 ноября по 10 декабря на сайте Росмолодёжи. По совокупным итогам заочной оценки, инспекционных выездов и народного голосования будет выбран победитель. Мэр города-победителя будет награждён на премии «Время молодых» 21 декабря в Москве.

«Конкурс «Молодежная столица России» — это масштабный проект, который, помимо почетного статуса, предоставляет городу-победителю большие медийные возможности. В молодежной столице пройдут крупные молодежные мероприятия, конкурсы и фестивали, которые соберут молодых инициативных ребят со всей страны. Это прекрасная возможность для любого города задать новый вектор собственного позиционирования в медиапространстве и отличный повод для проведения охватных инфокампаний, отражающих возможности для профессионального и творческого роста молодежи», — поделилась эксперт конкурса, заместитель генерального директора АНО «Диалог» Юлия Полетаева.

Конкурс «Молодёжная столица России» впервые проводится Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) в 2022 году. О начале приёма заявок было объявлено на фестивалях, приуроченных к празднованию Дню молодёжи, в июне этого года. Статус «Молодёжной столицы России» будет присуждён городу-победителю на один год. Благодаря конкурсу города могут продемонстрировать инновационные идеи, проекты и мероприятия, направленные на внедрение принципа соавторства в управление городским хозяйством и новой молодёжной перспективы во все аспекты жизни города. Принять участие в конкурсе мог любой город России вне зависимости от численности населения и местоположения.