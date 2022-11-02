Семь городов поборются за звание «Молодёжной столицы России» 2023 года
Москва, 2 ноября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) подвело итоги этапа экспертной оценки и сформировало шорт-лист конкурса «Молодёжная столица России». По результатам работы жюри финалистами стали 7 городов: Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула. В течение ноября с каждым из городов, попавших в финал, молодые россияне смогут познакомиться поближе в эфире супершоу «Молодёжная столица России» во ВКонтакте, чтобы определиться за кого отдать голос на этапе народного голосования.
Город, который станет Молодёжной столицей России в 2023 году, получит право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодёжи, в том числе федерального грантового конкурса. Город-победитель получит авторскую медиастратегию для своего продвижения в течение 2023 года, а также методическую и экспертную поддержку от Росмолодёжи для реализации заявленных проектов. Кроме того, в Молодёжной столице России будет возведён арт-объект — её символ — или комплекс объектов, состоящий из элементов благоустройства городской среды или элементов уличного досуга.
Программу городов-номинантов на 2023 год оценивали по 5-балльной шкале. Во-первых, учитывалась содержательность и проработанность программ мероприятий на 2023 год. Во-вторых — креативность, инновационность и уникальность решений для молодёжи, интеграция уникальных городских традиций. Важными критериями также стали реалистичность и исполнительность (наличие ресурсов и опыт команды в проведении событий федерального уровня), масштаб и информационная открытость, а также художественная выразительность, которая отражается в целостности визуальной концепции, креативных стилистических решениях и медиапродуктах.
В состав жюри конкурса вошли команда Росмолодёжи (руководство агентства и структурных подразделений), эксперты в сфере государственной молодёжной политики (государственные, политические и общественные деятели, заслуженные работники отрасли, молодые лидеры), представители бизнеса, специалисты в сфере городского управления (урбанисты, архитекторы, дизайнеры и те, чья деятельность направлена на городскую среду), специалисты в сфере медиа (блогеры и журналисты), а также специалисты в сфере культуры и искусства.
Второй этап конкурса включает в себя экспертные визиты членов жюри в города-финалисты и народное голосование. Россияне смогут подробно познакомиться с культурой и туристическими особенностями городов, их молодыми жителями и теми, кто работает на благо молодёжи благодаря специальному ток-шоу, которое выйдет в официальном аккаунте Росмолодёжи ВКонтакте. Всего в период с 7 по 23 ноября запланировано 8 выпусков шоу, по одному о каждом из финалистов и одна финальная баттл-серия, в эфире которой начнется народное голосование. Оно пройдёт в период с 23 ноября по 10 декабря на сайте Росмолодёжи. По совокупным итогам заочной оценки, инспекционных выездов и народного голосования будет выбран победитель. Мэр города-победителя будет награждён на премии «Время молодых» 21 декабря в Москве.
Конкурс «Молодёжная столица России» впервые проводится Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) в 2022 году. О начале приёма заявок было объявлено на фестивалях, приуроченных к празднованию Дню молодёжи, в июне этого года. Статус «Молодёжной столицы России» будет присуждён городу-победителю на один год. Благодаря конкурсу города могут продемонстрировать инновационные идеи, проекты и мероприятия, направленные на внедрение принципа соавторства в управление городским хозяйством и новой молодёжной перспективы во все аспекты жизни города. Принять участие в конкурсе мог любой город России вне зависимости от численности населения и местоположения.