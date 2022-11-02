Москва, 2 ноября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. По каждому элементу экипировки, производимой для Вооружённых сил РФ, должно учитываться мнение тех, кто её использует. Об этом 2 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Координационного совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«По каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку», — сказал Путин.

По его словам, речь идёт и о снаряжении, и об аптечках, и других предметах.