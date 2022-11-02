Москва, , 16:08 — REGNUM Музыкальный критик Евгений Бабичев высказался по поводу предложения депутата Госдумы от «Единой России» Дениса Майданова ввести новые ограничения для иноагентов. Об этом 2 ноября сообщает портал News.ru.

А мы против! Цитата из м/ф «А Баба Яга против!». Реж. Владимир Пекарь. 17979. СССР

Эксперт заявил, что в прошлом практика запретов ни к чему хорошему не привела. «В наше время нужно действовать гуманнее, тем более у каждого зрителя и слушателя есть своя голова на плечах», — сказал Бабичев. Согласно позиции критика, российские граждане не станут покупать билеты на концерты исполнителя, если не согласны с его позицией, что само собой приведёт к отмене мероприятия.

Бабичев предложил «не кошмарить артистов» и заявил, что всё должен решать «суд зрителей». Он также обратил внимание журналистов, что слова Майданова пока являются лишь его личным мнением, а не содержанием законопроекта.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, во время форума «Общественной палаты» Денис Майданов предложил полностью отключить иностранных агентов от «российского информационного поля». Он также заявил, что их контент должен быть удалён со всех площадок, а в отношении самих людей должен действовать запрет на посещение радиостанций и телеканалов.

Читайте ранее в этом сюжете: Майданов предложил законом запретить выступления артистов-иноагентов