Краснодар, , 16:04 — REGNUM На Кубани для оформления площадей, зданий и витрин к Новому году используют имеющиеся декорации и ели. От этом ИА REGNUM сообщили в администрации Краснодарского края 2 ноября.

Новогодняя ель jill111

Главам муниципальных образований Краснодарского края рекомендовали украсить улицы, площади и здания уже имеющимися декоративными элементами, уточняют власти.

Напомним, что на Кубани отменили массовые торжества в новогоднюю ночь и в период январских праздников.

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