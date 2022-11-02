Краснодар, 2 ноября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. На Кубани для оформления площадей, зданий и витрин к Новому году используют имеющиеся декорации и ели. От этом ИА REGNUM сообщили в администрации Краснодарского края 2 ноября.

jill111 Новогодняя ель

Главам муниципальных образований Краснодарского края рекомендовали украсить улицы, площади и здания уже имеющимися декоративными элементами, уточняют власти.

Напомним, что на Кубани отменили массовые торжества в новогоднюю ночь и в период январских праздников.