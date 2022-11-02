Москва, , 16:59 — REGNUM Так называемый косовский прецедент не мог послужить прецедентом для проведения референдумов в Донбассе, так как аналогичного референдума в Косово не проводилось. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 2 ноября в Москве.

Мария Захарова МИД России

Так Захарова ответила на вопрос ИА REGNUM, руководствовалась ли Россия «косовским прецедентом» при воссоединении с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, используется ли вообще понятие «косовский прецедент» в российской дипломатической практике и есть ли действительно что-то общее в ситуации вокруг Косово с одной стороны и вокруг новых российских регионов — с другой.

Дипломат напомнила, что в случае с Косово, в отличие от территорий, ранее подконтрольных киевскому режиму, речь шла об акте, принятом парламентом республики, на тот момент одним из временных институтов самоуправления края, 17 февраля 2008 года, объявившем о независимости Косово в одностороннем порядке.

«Вот когда я слышу похожие выражения на то, о чем говорили вы — служит ли косовский прецедент прецедентом для референдумов в Донбассе, хочется напомнить — референдумов по этому вопросу в Косово не было. Как может быть прецедентом то, чего на самом деле не было? Что касается Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — они там были. А вот международно-правовая оценка, данная международно-правовыми институтами — это есть, и на это действительно можно и нужно ссылаться», — отметила Захарова.

Она напомнила, что в консультативном заключении Международного суда ООН о соответствии международному праву односторонней декларации о независимости Косово 2008 года говорится, что «общее международное право не содержит запрет, применимый к декларациям независимости».

«В контексте Косово мы ссылаемся на международно-правовые решения, принятые международно-правовыми органами. Вот в чем вопрос. «Косовский прецедент» породил целый ряд таких международно-правовых определений, на которые мы и ссылаемся. Они же не ограничены только одним случаем. Они выдают общую парадигму, общее определение, которое соотносится и с другими случаями», — уточнила российский дипломат.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что «Россия считает случай Косово прецедентом, который можно применить к любой сепаратистской территории в мире», в то время как для Запада это уникальный случай, который касается только Косово.