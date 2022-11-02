Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Возобновление участия России в «зерновой сделке» приветствует Организация Объединённых Наций. Об этом 2 ноября написал координатор ООН по «черноморской зерновой инициативе» Амир Абдулла на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Приветствую возвращение Российской Федерации к реализации черноморской зерновой инициативы по содействию экспорту продовольствия и удобрений [с территории б. УССР]», — отметил он в своём сообщении.

Также Абдулла поблагодарил Турцию за содействие в этом вопросе и добавил, что он с нетерпением ожидает возобновления работы со всеми участниками «зерновой сделки».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что своё участие в «зерновой сделке» возобновляет Россия, получившая от Киева письменные гарантии неиспользования зернового коридора для ведения военных действий.