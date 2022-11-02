Угледар, ДНР, 2 ноября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. После успехов первого дня наступления ВС России на угледарском направлении (ДНР) темпы этого наступления снизились, отметил 2 ноября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Противник смог зацепиться за Павловку (большая часть поселка под нашими войсками), а также не допустить взлома обороны у Новомихайловки, что сказалось на темпах наступления», — отметил эксперт.

При этом что само по себе взятие Павловки не гарантирует дальнейшего быстрого продвижения к Угледару, более значимым был бы «пролом» обороны ВСУ в Новомихайловки или у трассы на Угледар, добавил Рожин.

Как сообщалось ранее, 1 ноября на угледарском направлении возобновились бои. Работает артиллерия ВС России, ее поддерживает авиация. Задача-минимум ВС России — выбить киевские подразделения из Павловки и Новомихайловки, а также взять под контроль автомобильную дорогу Угледар — Марьинка, рассказал военкор Евгений Поддубный.