Рыбинск, Ярославская область, 2 ноября 2022, 16:04 — REGNUM Следственно управление Следственного комитета России по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту убийства сотрудницы школы №43 в Рыбинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, об убийстве сотрудницы школы стало известно 2 ноября. 40-летняя женщина сама впустила в здание мужчину, который был её бывшим сожителем. В ходе конфликта 41-летний мужчина ударил её ножом, от полученной травмы сотрудница школы скончалась. Помимо этого пострадала другая сотрудница учреждения, сейчас 51-летняя женщина госпитализирована.
На месте убийства сейчас продолжают работу полиция и следователи.
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