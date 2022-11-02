Рыбинск, Ярославская область, , 16:04 — REGNUM Следственно управление Следственного комитета России по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту убийства сотрудницы школы №43 в Рыбинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

Напомним, об убийстве сотрудницы школы стало известно 2 ноября. 40-летняя женщина сама впустила в здание мужчину, который был её бывшим сожителем. В ходе конфликта 41-летний мужчина ударил её ножом, от полученной травмы сотрудница школы скончалась. Помимо этого пострадала другая сотрудница учреждения, сейчас 51-летняя женщина госпитализирована.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, п. «а», «к» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, с целью сокрытия преступления). На момент совершения преступления учащихся в школе не было», — сообщили в пресс-службе ярославского СКР.

На месте убийства сейчас продолжают работу полиция и следователи.

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