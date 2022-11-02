Москва, , 16:03 — REGNUM Для производителей техники и экипировки для Вооружённых сил (ВС) России необходимо обеспечить активную конкуренцию. Об этом 2 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей армии.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Также это касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным. Для этого, повторю, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков», — сказал он.

Кроме того, российский лидер уточнил, что конкуренция является необходимой для эффективной работы экономики, однако в случае с производителями техники и экипировки «это имеет особое значение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российское вооружение должно постоянно совершенствоваться