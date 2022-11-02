Всеволожск, Ленинградская область, , 16:05 — REGNUM Специалисты дорожной отрасли приступили к второму этапу реконструкции Колтушского шоссе в Ленинградской области. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Колтушское шоссе Пресс-служба администрации Ленинградской области

Второй этап ремонта дороги пройдёт на участке от Суоранды до перекрёстка на посёлок Воейково. Специалисты очищают полосу отвода от деревьев для расширения дороги до четырёх полос.

В пресс-службе отметили, что на другом участке, к ремонту которого приступили два года назад, устанавливают локальные очистные сооружения и новую канализационно-насосную станцию. В границах населенного пункта Янино приступают к обустройству ливневой системы.

Напомним, что реконструкция Колтушского шоссе, связывающего Санкт-Петербурга и самый большой в Ленобласти Всеволожский района, необходима для разгрузки дорожного трафика. Работы должны полностью завершить к 2027 году.

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