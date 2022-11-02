с. Гуево, , 16:02 — REGNUM Все пострадавшие в результате обстрела ВСУ села Гуево Суджанского района Курской области отпущены домой после осмотра медиками. Об этом 2 ноября сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Последствия обстрела села Гуево Телеграм-канал Романа Старовойта

Глава региона уточнил, что всем оказали медицинскую помощь. Необходимости в госпитализации ни в одном случае не возникло, всех отпустили домой.

Как сообщало ИА REGNUM, курское приграничное село Гуево подверглось обстрелу со стороны ВСУ утром 2 ноября. Сообщалось о пяти пострадавших жителям, в том числе троих детях. Также есть повреждения зданий, в селе отключили электроснабжение.