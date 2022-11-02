Херсон, , 15:55 — REGNUM Перемещение населения Херсонской области в настоящее время происходит добровольно, однако не исключена и принудительная эвакуация. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 2 ноября в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Работа по перемещению населения Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Всё это добровольно, никто никого не принуждает. Но если будут проходить военные действия, солдаты будут вынуждены вас эвакуировать, с учётом того, что это может быть опасно», — обратился Стремоусов к жителям.

Он в очередной раз призвал население прислушаться к военным и выехать вглубь левобережной части Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, перемещение мирных жителей Херсонской области с правого берега Днепра ведётся с 18 октября. 31 октября зону вывода населения расширили на 15 километров от Днепра на левом берегу. Ранее власти Каховского района предупредили жителей о возможности принудительной эвакуации с 6 ноября.