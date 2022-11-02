Москва, 2 ноября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В 2023 году в РФ возможен рост ипотечного рынка, но он будет очень скромным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявила профессор департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Ирина Ларионова. Так она прокомментировала данные о том, что в РФ стало сложнее получить ипотеку с минимальным взносом.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Снижение первоначального взноса увеличивает риск для банка, приводит к его накоплению, а зачастую и к дефолту по обязательствам клиента. Банки сталкиваются с просроченными кредитами, предоставленными на длительный срок, что в связи с несбалансированностью ресурсной базы по срокам приводит к возникновению процентного риска, росту расходов процентного характера», — сказала Ларионова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что жителям РФ будет всё труднее получать ипотеку с минимальным взносом.