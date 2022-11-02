Донецк, 2 ноября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также Ясиноватую, сообщили 2 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:25 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 17:35 ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибра 155 мм.

В 15:35 киевские каратели обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 ноября киевские боевики выпустили по Северодонецку в Луганской Народной Республике две ракеты из РСЗО HIMARS.

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