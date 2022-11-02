Ростов-на-Дону, , 15:51 — REGNUM Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров не исключил, что отправка повесток после завершения частичной мобилизации будет продолжена. Однако призыву мужчины не подлежат.

Мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

Такие ситуации могут возникнуть, если работодатель не вовремя вручил повестку. Егоров разъяснил, какие меры в этом случае следует предпринять.

«В этом случае надлежит явиться в военный комиссариат для уточнения своего дальнейшего предназначения», — цитирует Егорова «Комсомольская правда».

Сколько человек мобилизовали в Ростовской области, донской военкомат не уточняет. Известно лишь, что наибольшее количество мужчин было призвано из Азова, Батайска, Шахт, Таганрога, а также Азовского, Сальского, Цимлянского, Октябрьского, Миллеровского и Тарасовского районов.

ИА REGNUM сообщало, что все военные комиссариаты России с 31 октября по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу должны были вернуться к работе в штатном режиме в связи с завершением мобилизационных мероприятий.