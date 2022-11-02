Москва, , 15:50 — REGNUM Увеличение закупок золота центральными банками объясняется всплеском инфляции в мире и вероятным обесцениванием иных, помимо золота, активов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Елена Соколова.

Золото

«Это как раз подтверждает факт того, что самое большое количество золота было приобретено Центральным банком Турции, где наблюдаются беспрецедентные по современным меркам темпы инфляции, — сказала Соколова. — Что касается Банка России, то он, возможно, тоже мог совершать покупки золота, поскольку некоторые приобретатели не раскрываются. В связи с тем, что у нас немного иных способов формирования относительно стабильных золотовалютных резервов, приобретение золота Банком России вполне закономерно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Александр Ильинский обратил внимание на то, что большая часть покупок золота пришлась на пока неизвестных покупателей.

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