Казань, , 15:56 — REGNUM В Казани сформировали перечень мер поддержки семей мобилизованных граждан. Вся информация доведена до адресатов, заверил мэр города Ильсур Метшин.

Казань. Вид на кремль Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

«С семьями мобилизованных ведется большая работа. Мы установили связь с каждой из них, составили социальные паспорта, где зафиксировали их потребности и пожелания», — уточнил он.

По состоянию на 2 ноября, в Казани 1115 детей мобилизованных получили карты «Батыр» для бесплатного посещения учреждений культуры и спорта. Транспортные карты для бесплатного проезда в общественном транспорте выданы 656 детям.

В школах для учащихся с 10 октября организовали бесплатное двухразовое горячее питание. За три недели льготой воспользовались 645 школьников. Данная мера поддержки будет действовать до конца учебного года.

Кроме того, с 1 ноября от абонентской платы за посещение детских садов и питание в них освобождены 374 родителя дошкольников. Воспользоваться льготами в школах и детсадах можно после обращения к руководителю с письменным заявлением.

На осенних каникулах в одном из лагерей организована бесплатная смена для 30 детей мобилизованных. 47 семьям помогли с вопросом устройства или перевода в детский сад. Для 17 семей оказали помощь в закупке медикаментов и обследовании у узких специалистов. Детям из десяти семей приобрели одежду и коляску. Консультации в центрах занятости получили более 800 семей. Пяти супругам мобилизованных помогли трудоустроиться.

«Перечень городских мер поддержки полный, но нужно еще раз проанализировать потребности семей. К примеру, сейчас у родителей есть запросы на трудоустройство и запись детей в группу продленного дня», — отметил мэр Казани.

Ранее ИА REGNUM передавало, для мобилизованных граждан и их семей в Татарии ввели новую меру поддержки. Регистрировать недвижимость у них будут за один день.

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