Казань, 2 ноября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Казани сформировали перечень мер поддержки семей мобилизованных граждан. Вся информация доведена до адресатов, заверил мэр города Ильсур Метшин.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Казань. Вид на кремль

«С семьями мобилизованных ведется большая работа. Мы установили связь с каждой из них, составили социальные паспорта, где зафиксировали их потребности и пожелания», — уточнил он.

По состоянию на 2 ноября, в Казани 1115 детей мобилизованных получили карты «Батыр» для бесплатного посещения учреждений культуры и спорта. Транспортные карты для бесплатного проезда в общественном транспорте выданы 656 детям.

В школах для учащихся с 10 октября организовали бесплатное двухразовое горячее питание. За три недели льготой воспользовались 645 школьников. Данная мера поддержки будет действовать до конца учебного года.

Кроме того, с 1 ноября от абонентской платы за посещение детских садов и питание в них освобождены 374 родителя дошкольников. Воспользоваться льготами в школах и детсадах можно после обращения к руководителю с письменным заявлением.

На осенних каникулах в одном из лагерей организована бесплатная смена для 30 детей мобилизованных. 47 семьям помогли с вопросом устройства или перевода в детский сад. Для 17 семей оказали помощь в закупке медикаментов и обследовании у узких специалистов. Детям из десяти семей приобрели одежду и коляску. Консультации в центрах занятости получили более 800 семей. Пяти супругам мобилизованных помогли трудоустроиться.

«Перечень городских мер поддержки полный, но нужно еще раз проанализировать потребности семей. К примеру, сейчас у родителей есть запросы на трудоустройство и запись детей в группу продленного дня», — отметил мэр Казани.

Ранее ИА REGNUM передавало, для мобилизованных граждан и их семей в Татарии ввели новую меру поддержки. Регистрировать недвижимость у них будут за один день.

Читайте также: В Татарии мобилизованным отсрочат уплату налогов