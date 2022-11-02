Москва, 2 ноября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Несмотря на высокий спрос, котировки золота в основном зависят от внешних факторов, таких как макроэкономические настроения и курс доллара, поэтому цена золота находится под давлением в ожидании заявления Федеральной резервной системы США по базовой процентной ставке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал информацию о том, что центробанки ряда стран мира нарастили покупки золота.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

«Интересная особенность мирового рынка золота состоит в том, что большая часть покупок драгоценного металла пришлась на пока неизвестных покупателей, — отметил Ильинский. — Среди недавних покупателей золота были идентифицированы центральные банки Турции, Узбекистана, Катара и Индии, однако не все страны регулярно сообщают о своих покупках золота, в том числе такие крупные, как Китай и Россия. Золото на спотовом рынке в Сингапуре подорожало до 1637,73 доллара за тройскую унцию. Несмотря на высокий спрос, цены на слитки в основном зависят от внешних факторов, таких как макроэкономические настроения и курс доллара. Поэтому цена золота находится под давлением в ожидании заявления Федеральной резервной системы США по базовой процентной ставке».

При этом он отметил, что в Центральном Банке РФ считают, что накопление золота в международных резервах страны сейчас нецелесообразно.

«Банк России опасается, что приобретение золота приведет к росту золотовалютных запасов и при этом увеличит значительно денежную массу в российской экономике, что приведет к возникновению дополнительного инфляционного давления. Активы Банка России пятые по величине в мире, и, согласно его данным, все слитки на сумму 130 млрд долларов находятся в государственных хранилищах страны, — сказал профессор. — В современных условиях Россия более не имеет возможности хранить золото в хранилищах Лондона и Нью-Йорка. Однако хранение золотых слитков в России создает технические проблемы в случае продажи золотых слитков, которые должны быть доставлены иностранному покупателю. Эти потенциальные логистические проблемы значительно снижают ликвидность драгоценного металла в современных условиях и делают невозможной его быструю продажу без значительного дисконта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что угроза глобальной рецессии привела к массовой скупке золота центральными банками мира.