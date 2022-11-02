Москва, , 15:49 — REGNUM На фоне высокого уровня неопределенности в мировой экономике и роста кредитных ставок «бегство в качество» — то есть в наиболее надежные активы как золото, вполне логичный шаг не только для центробанков, но и для частных инвесторов, заявил корреспонденту генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

Золото Pixabay.com

«На биржевых торгах золотыми фьючерсами это пока существенно не отражается, поскольку биржевой рынок всегда спекулятивен — операции на нем всегда существенно превышают реально продаваемый объем физического золота.

Сейчас спекулянты вынуждены сокращать позиции на фоне роста стоимости кредитования, поэтому биржевая цена даже несколько снижается. Но Центробанки скупают не фьючерсы, а именно физическое золото.

Это может быть обусловлено не только рисками экономик Европы и США, являющихся эмитентами основных резервных вапют, но и другими факторами.

Во-первых, тенденция к переходу к расчетам во внешней торговле в национальных валютах на фоне санкционных войн нарастает.

Во-вторых, Запад уже продемонстрировал, что может в любой момент конфисковать долларовые и евровые активы тех стран, которые ему чем-то не угодили.

Поэтому золотые слитки, особенно если они хранятся у себя в стране, а не в американском Форте-Нокс, представляются более надежным инструментом формирования резервов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, центробанки мира закупили рекордный объем золота в III квартале 2022 года. Всего закуплено почти 400 тонн золотых слитков.

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